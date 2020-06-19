Public Enemy выступают против президента США в своем новом клипе «State Of The Union (STFU)»

Классики остросоциального хип-хопа Public Enemy выпустили видео к синглу «State Of The Union (STFU)», записанному при участии DJ Premiere (или Preemo), бывшего участника культовой группы Gang Starr.

«[Public Enemy] вернулись на баррикады с новым выпадом в адрес Дональда Трампа [президента США] и его фашистского режима. Это честное высказывание обо всех невзгодах, которые свалились на страну и ее народ из‑за администрации президента. Трек призывает людей бороться против расизма, несправедливости и притеснений своим голосом», — гласит пресс-релиз в поддержку сингла.

«Наши голоса становятся громче. Вся планета на нашей стороне. Но говорить о переменах мало. Мы должны требовать перемен и показать, каких именно. Нам необходимо голосовать так, будто наши жизни зависят от этого — а они и зависят», — сказал Chuck D из Public Enemy.