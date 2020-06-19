Кольцеобразное солнечное затмение произойдет 21 июня

В ближайшие выходные, 21 июля, произойдет кольцеобразное солнечное затмение, сообщает N+1. Частные его фазы можно будет увидеть в России.

Кольцеобразное солнечное затмение случается, когда Луна находится на большем удалении от Земли, чем во время полного затмения, и не может скрыть Солнце полностью. При этом в максимальной фазе вокруг Луны видно яркое кольцо солнечного диска.

Лучше всего это явление будет видно на востоке Африки, а также в южной Азии. Максимальная фаза затмения будет хорошо видна на севере Индии, но продлится она всего 38 секунд.

В России можно будет посмотреть на частные фазы затмения. На Кавказе, в Краснодарском крае, на юге Сибири, в Бурятии, Забайкальском и Приморском крае Луна закроет около 30% солнечного диска. А вот в Москве — только 2%, увидеть это можно будет в 09.04 утра.