Посмотрите летнее анимационное видео «Long Hot Summer» от инди-рокеров Sports Team

Британские инди-рокеры Sports Team выпустили лирик-видео к синглу «Long Hot Summer» со своего дебютного и последний на данный момент альбома «Deep Down Happy», который вышел две недели назад.

«Эта песня о том чувстве, когда ты возвращаешься куда‑то, где ощущал себя как дома, но ничего не находишь. Я часто переезжал в детстве, так что вот вам очарование родных городов. И, похоже, пауков», — рассказал о песне один из участников группы, Роб Нэггс.