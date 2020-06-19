Оксана Лаврентьева закроет бренд Alexander Terekhov и займется новой компанией

Бизнес-леди и владелица «Русмоды» Оксана Лаврентьева сообщила о том, что закрывает бренды Alexander Terekhov и Terekhov Girl. Теперь она откроет новую компанию Oxana Lavrentieva & Co. Об этом Лаврентьева заявила у себя в инстаграме.

По словам предпринимательницы, пандемия коронавируса и карантин больно ударили по ее компании, которая за время самоизоляции сократилась в четыре раза.

«Сидя дома, я поняла, что мне нужно полностью сменить направление и сделать то, о чем я раньше даже не смела мечтать: создать компанию имени себя и делать свой собственный бренд. Для того чтобы осуществить этот шаг, я приняла решение закрыть бренды Alexander Terekhov и Terekhov Girl», — написала Лаврентьева.

Она уточнила, что бренды выпустят свои последние коллекции весной-летом 2021 года — они поступят в продажу в следующем году, а Терехов с командой только что закончили работу над ними. После выпуска коллекций, по словам предпринимательницы, оба бренда прекратят свое существование.

«Я приняла решение переформатировать бизнес и открыть новую компанию Oxana Lavrentieva & Co. В & Co войдет моя надежная проверенная команда, которой я предложила стать моими партнерами. Все будущие совладелицы компании — женщины. Как вы уже знаете, я давно планировала запустить свою линию одежды под брендом OLOLOL и считаю, что сейчас самое время реализовать задуманное. В ближайшее время мы начнем работу над новой маркой и планируем, что следующим летом в продажу поступит первая коллекция бренда OLOLOL», — уточнила Лаврентьева.