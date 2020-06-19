За неделю коронавирусом заразились миллион человек по всему миру. Это максимум с начала пандемии

За последнюю неделю число заболевших коронавирусом выросло на 1 млн человек, сообщил ТАСС. Это максимальный результат с начала пандемии.

В среднем весной за неделю заболевали 500–600 тыс. человек, а в начале июня — 700–800 тыс.

При этом самый высокий темп распространения инфекции сейчас отмечается в Аргентине, Бангладеш, Пакистане и ЮАР.

Тем временем количество выздоровевших увеличивается, их уже 49% от всех инфицированных — это около 4,1 млн человек. Смертность от COVID-19 также снижается и достигла своего минимума за последние два месяца — 5,3%.

В мире из‑за коронавируса умерли за время пандемии около 450 тыс. человек. Всего, по данным Университета Джона Хопкинса, заразились почти 8,5 млн человек.

На первом месте по числу инфицированных — США (2,2 млн случаев), на втором — Бразилия (978 тыс. случаев), Россия — третья. За последние сутки в России выявлено 7972 случая коронавируса.