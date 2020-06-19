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Rolling Stone назвал лучших и худших киноотцов

Сегодня в 20:28

Американский журнал Rolling Stone опубликовал рейтинг самых лучших и худших киноотцов. В него вошли 40 киногероев.

Среди худших отцов в истории кино отметили персонажей фильмов «Жизнь этого парня» Майкла Кейтона-Джонса, «Скажи что‑нибудь» Кэмерона Кроу, «Китайский квартал» Романа Полански, «Магнолия» Пола Томаса Андерсона и «Твин Пикс: Сквозь огонь» Дэвида Линча.

Самым худшим киноотцом признали Дарта Вейдера из пятого эпизода «Звездных войн» — «Империя наносит ответный удар».

Лучшим киноотцом при этом стал главный герой фильма Криса Коламбуса «Миссис Даутфайр» в исполнении Робина Уильямса.

Помимо него, в рейтинг лучших отцов в кино попали персонажи фильмов «Индиана Джонс и последний Крестовый поход» Стивена Спилберга, «Джуно» Джейсона Райтмана, «Отрочество» Ричарда Линклейтера, «Воспитывая Аризону» Джоэда Коэна и «Заложница» Пьера Мореля.

Полный список худших и лучших киноотцов можно посмотреть здесь.

Ранее стал известен лучший киногерой по версии журнала Empire. Им признали Индиану Джонса в исполнении Харрисона Форда.

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