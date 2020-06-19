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WWF попросил «Норникель» взять ответственность за разлив топлива в Норильске

Сегодня в 19:55

Всемирный фонд дикой природы (WWF) направил открытое письмо руководителю «Норникеля» Владимиру Потанину. Природозащитники потребовали у компании взять ответственность за разлив дизельного топлива в Норильске и оперативно ликвидировать последствия аварии на ТЭЦ.

Представители WWF предложили компании меры по восстановлению экосистем в регионе и призвали «Норникель» информировать общественность о ходе работ.

«В первые дни после аварии мы наблюдали попытку скрыть произошедшее. Эксперты WWF России, получив информацию о масштабе аварии из социальных сетей, были вынуждены вмешаться и оповестить Морскую спасательную службу. Подобное замалчивание, а также предоставление недостоверной информации недопустимо», — написали представители WWF.

Кроме того, фонд предложил включить в среднесрочную бизнес-стратегию компании задачу по полному прекращению использования нефтяных топлив для энергетики и транспорта (большегрузные автомобили и суда) и переходу на сжиженный природный газ.

WWF рассчитывает, что «Норильский никель» возьмет на себя все затраты по ликвидации катастрофы и предотвращению подобных аварий в будущем.

Ранее генеральный директор «Норникеля» Владимир Потанин обещал устранить последствия разлива нефти в Норникеле. Он оценил возможные расходы в 10 млрд рублей. Однако, по мнению экспертов, расходы могут оказаться больше в несколько раз.

В Норильске, на ТЭЦ-3, которую использует дочерняя компания «Норильского никеля», 29 мая случилась авария: лопнула цистерна, и произошел большой разлив дизельного топлива. По официальным данным, в почву и реки Амбарную и Далдыкан попало более 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Подробнее о том, что произошло, читайте в нашем материале.

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