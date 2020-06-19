Дудь выступил против поправок к Конституции

Журналист Юрий Дудь выступил в своем инстаграме против поправок к Конституции и грядущего всероссийского голосования по ним. Его пост собрал более 300 тыс. лайков в течение одного часа.
«Голосование за поправки в Конституцию — это позор. Единственный смысл этого голосования — дать Владимиру Путину возможность остаться у власти до 2036 года. Можно привести много причин, почему все это очень плохо, но лучше всех это объяснил сам Владимир Путин», — написал Дудь.
Журналист подразумевает речь Путина на его пресс-конференции в 2008 году, когда он объявил, что не собирается нарушать действующую Конституцию и идти на третий президентский срок. Кроме того, Путин тогда рассказал, что пожизненное правление неприемлемо.
Юрий Дудь считает, что у сознательных граждан есть только два варианта: бойкотировать голосование по поправкам к Конституции или пойти и проголосовать против них. Сам он еще не определился с тем, что собирается сделать.
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам, одна из которых, в частности, закрепляет понятие семьи как союза мужчины и женщины. Этот день объявлен выходным. Центризбирком собирается значительно упростить процедуру плебисцита: паспортные данные у граждан записывать не станут, достаточно будет их подписи. Кроме того, ведомство запретило СМИ наблюдать за подсчетом голосов.
Среди поправок оказались такие, которые некоторые россияне посчитали спорными: например, обнуление президентских сроков Путина, закрепление понятия брака как союза мужчины и женщины, положение о русском народе как государствообразующем.