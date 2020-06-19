Дудь выступил против поправок к Конституции

Журналист Юрий Дудь выступил в своем инстаграме против поправок к Конституции и грядущего всероссийского голосования по ним. Его пост собрал более 300 тыс. лайков в течение одного часа.

«Голосование за поправки в Конституцию — это позор. Единственный смысл этого голосования — дать Владимиру Путину возможность остаться у власти до 2036 года. Можно привести много причин, почему все это очень плохо, но лучше всех это объяснил сам Владимир Путин», — написал Дудь.

Журналист подразумевает речь Путина на его пресс-конференции в 2008 году, когда он объявил, что не собирается нарушать действующую Конституцию и идти на третий президентский срок. Кроме того, Путин тогда рассказал, что пожизненное правление неприемлемо.