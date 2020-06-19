На ремонт храма Христа Спасителя выделили еще почти миллиард рублей

Московская мэрия заключила еще один контракт на реконструкцию храма Христа Спасителя. Стоимость контракта составила 927 млн рублей, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на сайт госзакупок.

Подрядчиком, согласно заключенному 17 июня договору, стала компания «ЕКС» — единственная, подавшая заявку на участие в аукционе. Ранее она уже получала аналогичный контракт за 1,6 млрд рублей, его исполнение планируется к концу августа.

Согласно документам нового контракта, стоимость ремонта храма по ценам на лето 2019 года должна составить около 3,4 млрд рублей, в то время как сумма двух заключенных договоров составляет порядка 2,5 млрд рублей. Компания «ЕКС», являющаяся одним из крупнейших подрядчиков Москвы и Московской области, в 2019 году получила госконтрактов на 51,1 млрд рублей, в 2018 году — на 14,9 млрд рублей. Ее чистая прибыль за эти годы составила 779 и 524 млн рублей соответственно.

В 2020 году Ростехнадзор, по данным «Спарк-Интерфакс», проверял «ЕКС» 31 раз и нашел 37 нарушений различных типов. Среди них были нарушения в части качества возводимых и ремонтируемых сооружений, а также правил безопасности. Кто является владельцем компании, неизвестно («Спарк-Интерфакс»: владельцем числится «гражданин России»), однако издание «Компания» писало, что фирма может быть связана с Аркадием и Борисом Ротенбергами.