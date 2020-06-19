Братья-близнецы родились в Китае с разницей в 10 лет

В китайской провинции Хубэй братья-близнецы родились с разницей в 10 лет, сообщил Daily Mail. Это стало возможным благодаря технологии ЭКО. Мать братьев дважды родила сыновей, используя эту процедуру.

Впервые она решилась забеременеть в 2009 году и родила мальчика, которого назвали Лу Лу. Через несколько лет Лу Лу попросил у родителей брата или сестру, и семья снова обратилась в клинику.

Вскоре стало известно, что из всех эмбрионов, оставшихся в клинике с прошлой процедуры, самым жизнеспособным оказался генетически идентичный близнец Лу Лу.

Таким образом, у первенца пары появился младший брат, который является его близнецом. Новорожденного назвали Тонг-Тонг, что в переводе означает «Тот же самый».