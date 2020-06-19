Виталий Наливкин прокомментировал свой арест в новом видео

В ютьюбе появилось новое видео про депутата Виталия Наливкина. В нем он прокомментировал свой недавний арест.

В ролике вымышленный депутат называет новости о своем задержании (ранее был задержан актер, исполняющий роль Наливкина, он получил пять суток ареста за мелкое хулиганство) «очередной попыткой желтой прессы дестабилизировать социально-политическую обстановку в Уссурийском районе».

«Сотрудниками правоохранительных органов было опубликовано видео, на котором производится задержание человека, схожего по внешности с председателем исполнительного комитета Уссурийского района Виталием Наливкиным. Сразу после этого ряд новостных агентств опубликовал информацию о том, что Виталий Наливкин якобы взят под стражу за мелкое хулиганство и приговорен судом к аресту сроком на пять суток», — говорит диктор в видео.