Виталий Наливкин прокомментировал свой арест в новом видео

В ютьюбе появилось новое видео про депутата Виталия Наливкина. В нем он прокомментировал свой недавний арест.
В ролике вымышленный депутат называет новости о своем задержании (ранее был задержан актер, исполняющий роль Наливкина, он получил пять суток ареста за мелкое хулиганство) «очередной попыткой желтой прессы дестабилизировать социально-политическую обстановку в Уссурийском районе».
«Сотрудниками правоохранительных органов было опубликовано видео, на котором производится задержание человека, схожего по внешности с председателем исполнительного комитета Уссурийского района Виталием Наливкиным. Сразу после этого ряд новостных агентств опубликовал информацию о том, что Виталий Наливкин якобы взят под стражу за мелкое хулиганство и приговорен судом к аресту сроком на пять суток», — говорит диктор в видео.
«Как меня это все достало. Ох, скоро я вами займусь», — говорит на видео Наливкин, угрожая «отправить Железнякова».
Личность актера, исполняющего роль депутата, вчера раскрыли журналисты Би-би-си. Его зовут Андрей Неретин, ему 44 года.
Ранее полиция Уссурийска начала проверку пародийного видеоролика о задержании некоего подполковника, прятавшего дома «сотни килограммов денег». Это видео — один из эпизодов серии юмористических выпусков новостей о вымышленном депутате Наливкине, который решает проблемы избирателей неочевидными способами.