Федеральные музеи в Москве откроются к середине июля

Все музеи федерального значения в Москве откроются для посетителей до 16 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на врио директора департамента музеев Министерства культуры Алексея Мудрова.

«Государственный исторический музей и большинство музеев-заповедников готовы открыться до 1 июля, Третьяковская галерея и Московский Кремль — 3 июля, Музей Востока — 8 июля», — рассказал Мудров. Остальные федеральные музеи в столице начнут принимать посетителей в разные дни до середины июля.

Из‑за эпидемиологической ситуации в стране власти отказались вводить единый день открытия музеев во всех регионах, и там все складывается несколько иначе. Тем не менее музеи там также должны соответствовать требованиям Роспотребнадзора и открыться не позднее чем через месяц после возвращения их сотрудников к своим обязанностям.