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Сериал «Черное зеркало» появился на «КиноПоиске HD». Его можно купить без подписки

Сегодня в 15:47

Сериал «Черное зеркало» впервые стал доступен для покупки на стриминговом сервисе «КиноПоиск HD». На это обратил внимание TJ.

Последние три сезона шоу можно купить, не платя за подписку. При этом, как утверждают в «КиноПоиске HD», возможность посмотреть сериал останется навсегда.

Ранее популярный сериал был доступен только по подписке на Netflix, где он выходит с маркировкой Original. Проект создается специально для онлайн-кинотеатра и впервые стал доступен на другой площадке.

Причина этого — в авторских правах на сериал, которые принадлежали не Netflix, а компании-производителю «Черного зеркала» House of Tomorrow. По данным Variety, в конце 2019 года шоураннеры сериала Аннабель Джонс и Чарли Брукер покинули свои посты в компании, после чего права на «Черное зеркало» перешли к медиахолдингу Endemol Shine.

По всей видимости, Endemol Shine не заключали с Netflix соглашение о покупке всех эксклюзивных прав на показ сериала по всему миру. Таким образом, права на продажу трех сезонов шоу смогли выкупить в «КиноПоиске HD».

Ранее стало известно, что создатель сериала «Черное зеркало» Чарли Брукер не работает над шестым сезоном своего шоу, потому что человечество и так переживает тяжелые времена.

«Черное зеркало» — сериал-антиутопия, каждый эпизод которого не связан с предыдущим, но все они рассказывают жутковатые или курьезные истории взаимодействия людей и технологий. Всего вышло пять сезонов и интерактивный фильм «Брандашмыг». «Афиша Daily» подробно разобралась в феномене шоу и писала о его создателе Чарли Брукере.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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