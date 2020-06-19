Rambler Group обеспечила трехразовым питанием два медицинских центра во время эпидемии COVID-19

Rambler Group через O2O-платформу «Помоги врачу» собрала 2 млн рублей и использовала их на организацию трехразового питания для врачей в двух московских медицинских центрах — НМИЦ Кардиологии и ФИЦ питания и биотехнологии. Об этом говорится в сообщении компании.
В проекте также приняли участие фонд «Лавка радости» и сеть кафе и «Кофе пью». На средства проекта «Помоги врачу» компании доставили 6480 порций горячего питания в ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» и 3084 порции — в ФГБУН «ФИЦ
питания и биотехнологии».
Оставшиеся средства были использованы на закупку более чем 290 респираторов с самой высокой степенью защиты для Первой Градской больницы имени Пирогова.
Rambler Group запустила социальную онлайн-платформу «Помоги врачу» в начале мая. С ее помощью компания организовала доставку питания российским медикам, которые лечат больных COVID-19. Питание для медицинского персонала (как старшего, так и младшего) поставлялось из ресторанов и кафе по специально разработанному меню — его согласовали с каждой конкретной больницей.