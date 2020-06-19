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Эксперты выяснили, как изменился рынок наркотиков в России во время пандемии

Илья Голубев
Сегодня в 21:46

«Афиша Daily» напоминает: изготовление, сбыт и другие операции с наркотическими средствами и психотропными веществами в России находятся вне закона и подпадают под 228–231-ю статьи Уголовного кодекса РФ. Не употребляйте наркотики!

Из‑за пандемии коронавируса российский рынок наркотиков, как и глобальный, переживает кризис. Однако для теневой сферы, к сожалению, все оказалось не так плохо, как можно было предположить, следует из результатов исследования автора телеграм-канала DrugStat и журналиста Андрея Каганского, проведенного для издания «Нож».

Исследование коснулось онлайн-торговли наркотиками — через даркнет-маркетплейс «Г****», лидирующий во всем мире среди подобных площадок. Продажа происходит с помощью «закладок»: продавец оставляет товар в определенном месте, сохраняет координаты, фотографирует его, а после оплаты отправляет эту информацию покупателю.

Оказалось, что в целом по России таких закладок стало меньше на 13%, а продажи в общем упали на 25%. Сильнее всего это коснулось Москвы, где покупать наркотики стали на 40% реже, чем до начала пандемии (при этом в Петербурге — всего на 10% реже). Цены в среднем выросли на 7%.

Многое кроется в деталях — например, и без того крайне популярный наркотик гашиш (обработанная смола каннабиса с большим содержанием психоактивного тетрагидроканнабинола (ТГК)) стал популярнее — число закладок с ним выросло на треть (на 32%), несмотря на общие проблемы с поставками. Марихуану же стали покупать на 11% реже. Гашиш более доступен для наркопотребителей и оказывает более сильный и в то же время гораздо более деструктивный эффект, так как в нем содержится 50% и более ТГК, тогда как в обычном каннабисе — около 20%.

Хуже всего пришлось некогда популярной альфа-ПВП (синтетический стимулятор — вызывает очень сильную психологическую и физическую зависимость, обладает мощной нейротоксичностью, крайне опасен для здоровья) — цены на нее выросли почти на 22%, а спрос упал на 27%. Частично это связано с недавними успешными операциями правоохранительных органов по закрытию крупных лабораторий производства наркотика. Однако в Ленинградской области количество предложений по альфа-ПВП выросло почти в два раза — авторы исследования предполагают, что в регионе сосредоточена лаборатория, которая не может сбывать свой товар в других областях из‑за карантина.

Цены на импортные наркотики почти не выросли или выросли в пределах 1% — это ЛСД, МДМА, кокаин, а вот спрос на них обрушился (ЛСД в России покупали реже на 45%, а по Москве — на 70%).

Тем не менее сложности рынка наркотиков, скорее всего, временные — по признанию одного из торговцев, которого опросили авторы исследования, потеряли бизнес только «слабые» дилеры, а «сильные» остались. Производство синтетических наркотиков не сократилось — у лабораторий достаточные запасы, а поставки (в основном из Китая) возобновят в ближайшее время. С распространением возникли трудности из‑за введения контрольно-пропускных режимов в некоторых регионах на время пандемии коронавируса — но эти ограничения уже начали снимать. Кроме того, многие рядовые граждане потеряли из‑за пандемии работу или источники дохода — некоторые из них от безысходности идут на теневой рынок и чаще всего устраиваются закладчиками, своеобразным «расходным материалом» наркорынка.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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