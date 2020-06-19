Эксперты выяснили, как изменился рынок наркотиков в России во время пандемии

« Афиша Daily » напоминает: изготовление, сбыт и другие операции с наркотическими средствами и психотропными веществами в России находятся вне закона и подпадают под 228–231-ю статьи Уголовного кодекса РФ. Не употребляйте наркотики!

Из‑за пандемии коронавируса российский рынок наркотиков, как и глобальный, переживает кризис. Однако для теневой сферы, к сожалению, все оказалось не так плохо, как можно было предположить, следует из результатов исследования автора телеграм-канала DrugStat и журналиста Андрея Каганского, проведенного для издания «Нож».

Исследование коснулось онлайн-торговли наркотиками — через даркнет-маркетплейс «Г****», лидирующий во всем мире среди подобных площадок. Продажа происходит с помощью «закладок»: продавец оставляет товар в определенном месте, сохраняет координаты, фотографирует его, а после оплаты отправляет эту информацию покупателю.

Оказалось, что в целом по России таких закладок стало меньше на 13%, а продажи в общем упали на 25% . Сильнее всего это коснулось Москвы, где покупать наркотики стали на 40% реже, чем до начала пандемии (при этом в Петербурге — всего на 10% реже). Цены в среднем выросли на 7%.