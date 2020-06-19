Би-2 и Рената Литвинова выступят на онлайн-концерте честь Дня медицинского работника

Телеканал «Доктор» проведет 21 июня онлайн-концерт, посвященный Дню медицинского работника. Об этом «Афише Daily» рассказали представители канала.

В мероприятии примут участие Би-2, Рената Литвинова, Therr Maitz, Вера Полозкова, Jukebox Trio, Тутта Ларсен, Илья Рубинштейн и многие другие. Полный список участников можно посмотреть здесь.

Кроме выступлений зрителей ждут и прямые включения с известными представителями профессии, с которыми можно будет пообщаться в открытом чате. Среди них главврач больницы в «Коммунарке» Денис Проценко, детский доктор мира Леонид Рошаль и другие.

Трансляция концерта начнется 21 июня в 18.00 по Москве, посмотреть ее можно будет в прямом эфире ТК «Доктор» и на его ютьюб-канале.