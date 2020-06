Trippie Redd выпустил сингл «Dreamer» на свой день рождения

Последняя на данный момент альбом Trippie Redd ― «A Love Letter to You 4» ― вышел в ноябре прошлого года. Треки с него посвящены преодолению разрыва отношений и поиску счастья в одиночестве. Пластинка собрала 126 млн прослушиваний за первую неделю после релиза. Ранее музыкант также выпустил клипы на несколько песен с альбома («Who Needs Love», «Death», «The Way», «Moon Walker»).