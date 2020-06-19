Trippie Redd выпустил сингл «Dreamer» на свой день рождения

Рэпер Trippie Redd отпраздновал свой 21-й день рождения, выпустив сингл, который называется «Dreamer». Он также опубликовал визуализатор на этот трек.

Месяц назад Trippie Redd представил похожее видео на совместный трек с Partynextdoor. Также в мае выходила посмертная песня Juice WRLD, записанная вместе с Trippie Redd, и клип на нее.