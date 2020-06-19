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«Коммерсант» узнал о смягчении требований по установке российского ПО на гаджеты. ФАС это отрицает

Анастасия Цой
Сегодня в 10:09

«Коммерсант» со ссылкой на источник и новый проект Федеральной антимонопольной службы (ФАС) пишет, что требования по установке российского ПО на гаджеты будут смягчены.

Новая версия документа, по данным газеты, позволяет не предустанавливать приложения целиком, а показывать только их иконки, чтобы пользователь мог сам скачать. Уточняется, что новые требования будут распространяться только на смартфоны, компьютеры и Smart TV. Для планшетов, умных часов и других устройств это правило не будет работать.

Такое решение — это якобы уступка компании Apple, которая не готова принять требования ФАС. При этом в самой службе изменение требований отрицают: «Никому из участников рынка проектом не предоставляется преимущественных условий, в том числе компании Apple, и ни смягчений требований, ни специальных условий в проект не вносилось».

Ожидается, что новый проект примут до 1 июля, а сами требования вступят в силу в начале следующего года. Закон должен был вступить в силу уже этим летом, однако его отложили из‑за пандемии коронавируса.

В январе ФАС определила, какие российские приложения производители должны будут устанавливать на гаджеты. Конкретный перечень пока не сформирован, но известно, что это будут поиск, антивирус, карты, мессенджеры, социальные сети, «Госуслуги», персональная платежная система «Мир» и так далее.

Производители электроники просили Владимира Путина не подписывать этот закон, так как он, по их мнению, негативно скажется на развитии отрасли и приведет к монополизации в сфере разработки российского софта. Однако президент его все-таки подписал.

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