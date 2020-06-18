перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В центре Минска выстроилась цепь солидарности в поддержку соперников Лукашенко на выборах 0:00
Путин написал статью о Второй мировой для The National Interest. Вот ее главные тезисы Вчера в 23:30
The Fiery Furnaces вернулись спустя 11 лет с песней «Down at the so and so on somewhere» Вчера в 22:38
Бывший глава Чувашии умер от коронавируса Вчера в 22:24
Первые концерты в России могут пройти уже в июле. Но пока на открытых площадках Вчера в 22:04
meineresterampe/Pixabay Съемки специального эпизода «Друзей» начнутся в августе
Съемки специального эпизода «Друзей» начнутся в августе Вчера в 21:51
Журналисты раскрыли личность актера, игравшего депутата Виталия Наливкина Вчера в 21:36
Экзистенциальная дилемма шимпанзе в новом клипе от Everything Everything Вчера в 21:04
Telegram разблокировали, к Петербургу приплыли дельфины и другие новости дня Вчера в 20:55 Дайджест
Doves выпустили первый сингл за 11 лет Вчера в 20:26
Собянин: поправка об «обнулении сроков Путина» обеспечит политическую стабильность Вчера в 20:04
Xbox/YouTube Выход Cyberpunk 2077 вновь перенесли
Выход Cyberpunk 2077 вновь перенесли Вчера в 19:48
В Москве первым добровольцам ввели вакцину от коронавируса Вчера в 19:37
В Японии выпустят съедобные блокноты и маркеры со вкусом кофе Вчера в 19:23
В сети появился первый трейлер сериала «Проклятая» Вчера в 19:07
Граймс объединилась с тикток-звездой Ashnikko в новом клипе «Cry» Вчера в 19:00
Unsplash / Alexander Popov Павел Пепперштейн, Скотт Маккуайр и другие обсудят жизнь после пандемии на конференции «Город после»
Павел Пепперштейн, Скотт Маккуайр и другие обсудят жизнь после пандемии на конференции «Город после» Вчера в 18:37
«Мертвые души» и «Алые паруса»: MyBook и Demeter представили коллекцию ароматов по мотивам классики Вчера в 18:31
Умерла британская певица Вера Линн. Ее называли символом надежды во время Второй мировой Вчера в 18:19
«РКН просто сам договорился с прокуратурой»: 10 комментариев о разблокировке Telegram Вчера в 17:58
Отключить рекламу

The Fiery Furnaces вернулись спустя 11 лет с песней «Down at the so and so on somewhere»

Вчера в 22:38

Американская инди-рок-группа The Fiery Furnaces выпустила первый сингл за 11 лет. Он называется «Down at the so and so on somewhere».

Песня была записана в Нью-Йорке в феврале этого года с использованием советской драм-машины.

«Down at the so and so on somewhere — это полная сожалений песня о наличии сожалений», — сказали музыканты о своем треке. — Теперь это выглядит даже более грустным, чем ранее».

Группа должна была выступить в июле на Pitchfork Music Festival, который был отменен в связи с коронавирусом. «Спустя более чем десятилетие их музыка остается такой же непостижимой, они все еще звучат, как никто, кроме них самих», — написал о вышедшем треке критик Pitchfork.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
рок
Alt-J
Английские рок-звезды, в которых нет ничего звездного
рок
«Космонавт Online»: «Торба-на-Круче» (онлайн-трансляция)
Сентиментальный рок о любви и погодных явлениях
перформанс
CloudMe (онлайн-трансляция)
Онлайн-спектакль в духе перформансов Марины Абрамович
видео
Doker Week (онлайн-трансляция)
Фестиваль документалок в онлайне
классика
The Concertgebouworkest. Семен Бычков (онлайн-трансляция)
Главный нидерландский оркестр с лайв-меланхолией Чайковского
рок
The Hatters (онлайн-трансляция)
Цыганское фолк-кабаре с мощными танцевальными номерами
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить