The Fiery Furnaces вернулись спустя 11 лет с песней «Down at the so and so on somewhere»

Песня была записана в Нью-Йорке в феврале этого года с использованием советской драм-машины.

«Down at the so and so on somewhere — это полная сожалений песня о наличии сожалений», — сказали музыканты о своем треке. — Теперь это выглядит даже более грустным, чем ранее».

Группа должна была выступить в июле на Pitchfork Music Festival, который был отменен в связи с коронавирусом. «Спустя более чем десятилетие их музыка остается такой же непостижимой, они все еще звучат, как никто, кроме них самих», — написал о вышедшем треке критик Pitchfork.