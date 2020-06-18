Первые концерты в России могут пройти уже в июле. Но пока на открытых площадках

Минкульт направил в Роспотребнадзор проект рекомендаций по возобновлению концертной деятельности, пишут «Ведомости». По словам главы министерства Ольги Любимовой первые концерты могут пройти уже в июле, но пока только на открытых площадках.

Организация выступлений будет зависеть от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе. Особое внимание уделят мерам гигиены музыкальных инструментов и рассадке коллектива во время репетиций, заявила министр.

В Москве коронавирусные ограничения уже постепенно снимают. С 9 июня власти столицы отменили режим самоизоляции и пропускную систему, а с 16 июня в городе заработали летние веранды кафе, библиотеки, музеи и зоопарки. С 23 июня могут открыться рестораны без летних веранд, а в июле планируется разрешить массовые мероприятия. Однако эти шаги будут зависеть от развития эпидемиологической ситуации, отмечал мэр Москвы Сергей Собянин.