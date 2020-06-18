Экзистенциальная дилемма шимпанзе в новом клипе от Everything Everything

Манчестерская инди-рок-группа Everything Everything поделилась новым видео на трек «Planets».
Клип был снят фронтменом группы Джонатаном Хиггсом во время коронавирусного локдауна. Его главным героем стала кукольная шимпанзе, которая, по словам артиста, сталкивается с экзистенциальной дилеммой: если вселенная так непостижима огромна, как может примат примириться со своей ничтожностью.
«Planets» — уже третий трек с грядущего альбома группы «Re-Animator», который выйдет 21 августа на лейбле Infinity Industries.
Группа Everything Everything была основана в 2007 году и с тех пор успела обзавестись четырьмя студийными альбомами, последний — «A Fever Dream» — вышел в 2017 году. Летом того же года манчестерский квартет выступил на Пикнике «Афиши».