Экзистенциальная дилемма шимпанзе в новом клипе от Everything Everything

Клип был снят фронтменом группы Джонатаном Хиггсом во время коронавирусного локдауна. Его главным героем стала кукольная шимпанзе, которая, по словам артиста, сталкивается с экзистенциальной дилеммой: если вселенная так непостижима огромна, как может примат примириться со своей ничтожностью.

«Planets» — уже третий трек с грядущего альбома группы «Re-Animator», который выйдет 21 августа на лейбле Infinity Industries.

Группа Everything Everything была основана в 2007 году и с тех пор успела обзавестись четырьмя студийными альбомами, последний — «A Fever Dream» — вышел в 2017 году. Летом того же года манчестерский квартет выступил на Пикнике «Афиши».