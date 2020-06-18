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Telegram разблокировали, к Петербургу приплыли дельфины и другие новости дня 20:55 Дайджест
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Выход Cyberpunk 2077 вновь перенесли 19:48
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Павел Пепперштейн, Скотт Маккуайр и другие обсудят жизнь после пандемии на конференции «Город после» 18:37
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«РКН просто сам договорился с прокуратурой»: 10 комментариев о разблокировке Telegram 17:58
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Telegram разблокировали, к Петербургу приплыли дельфины и другие новости дня

Федор Кузьмин
Сегодня в 20:55

В России за сутки выявлено 7790 случаев COVID-19. Всего в стране зафиксирован 561 091 заболевший.

В Москве первым добровольцам ввели вакцину от коронавируса. Итоги испытания подведут к августу.

Московская мэрия не согласовала митинг против поправок к Конституции. Заявку на проведение акции подавали КПРФ и «Левый фронт».

Роскомнадзор разблокировал Telegram. В ведомстве заявили, что «позитивно относятся к высказанной основателем Telegram готовности противодействовать терроризму и экстремизму».

В Уссурийске на пять суток арестовали актера, исполняющего роль вымышленного депутата Виталия Наливкина. Ему вменяется мелкое хулиганство.

Журналист «Дождя» Антон Баев сообщил о готовящихся фальсификациях на голосовании по Конституции при помощи незарегистрированных сим-карт. После этого в редакцию телеканала приехали полицейские и потребовали от него разъяснений.

В Москве неизвестный забаррикадировался в квартире с женщиной и двумя детьми и открыл стрельбу. По данным СМИ, погибли четыре человека, в том числе ребенок.

В Финском заливе недалеко от Петербурга заметили группу дельфинов. В последний раз водных млекопитающих в границах города видели в 1935 году.

Британская неосоул-певица Эго Элла Мэй выпустила видео на сингл «Give a Little», рок-группа L.A. Witch поделилась роликом к новой песне «I Wanna Lose», а украинская певица Maruv опубликовала клип на трек «I Want You».

Netflix выложил первый трейлер нового сериала «Проклятая» — переосмысления мифов о короле Артуре. Главную роль исполнит Кэтрин Лэнгфорд, известная по сериалу «13 причин почему».

Музей Москвы проведет онлайн-конференцию «Город после», посвященную жизни в городе после снятия ограничительных мер. Посмотреть ее можно будет на «Афише».

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

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  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

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  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

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CloudMe (онлайн-трансляция)
Онлайн-спектакль в духе перформансов Марины Абрамович
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Doker Week (онлайн-трансляция)
Фестиваль документалок в онлайне
классика
The Concertgebouworkest. Семен Бычков (онлайн-трансляция)
Главный нидерландский оркестр с лайв-меланхолией Чайковского
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