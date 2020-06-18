Журналисты раскрыли личность актера, игравшего депутата Виталия Наливкина

Актера, игравшего роль вымышленного депутата Виталия Наливкина, зовут Андрей Неретин, ему 44 года. Об этом сообщает Би-би-си.

По словам его близкой знакомой Влады Куцевой, Неретин — сирота, он профессионально занимался боксом и участвовал в самодеятельности, а также отсидел за угон автомобиля (наказание мужчина отбывал в Красноярском крае, уроженцем которого он является).

«Из Красноярского края Неретин перебрался в Якутск, а оттуда — в Приморский край, рассказала Куцева и видно по его фотографиям в «ВКонтакте». В Уссурийске Неретин работал «на себя» — занимался грузоперевозками или нанимался разнорабочим к дачникам, копал огороды», — говорится в материале Би-би-си.

Как отмечают журналисты, Неретин получает 1500 рублей за один ролик про Виталия Наливкина со своим участием, а за работу грузчика просит 300 рублей. Он стал локальной звездой в Уссурийске.