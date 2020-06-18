Собянин: поправка об «обнулении сроков Путина» обеспечит политическую стабильность

Мэр Москвы Сергей Собянин высказался в поддержку поправки в Конституцию, «обнуляющей сроки» Владимира Путина. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».

По мнению Собянина, невозможность избираться на пост президента более двух сроков порождает «политическую неопределенность, нестабильность», а Россия — это, как утверждает мэр, «сложная страна», которая постоянно стоит перед вызовами и конфликтами.

Политическая нестабильность в других странах приводит к невообразимым ситуациям, сказал Собянин. Однако назвать примеры таких стран отказался.

По словам мэра, действующий президент может и не баллотироваться. «Это еще не факт, это его решение», — отметил Собянин, подчеркнув, что в любом случае президента будут избирать.

Всероссийское голосование по поправкам пройдет с 25 июня по 1 июля. Недавно стало известно, что на нем не будут записывать паспортные данные граждан. Для получения бюллетеня достаточно будет поставить свою подпись в списке участников голосования. Что нужно знать перед голосованием, можно прочитать в материале «Афиши Daily».