перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Первые концерты в России могут пройти уже в июле. Но пока на открытых площадках 22:04
meineresterampe/Pixabay Съемки специального эпизода «Друзей» начнутся в августе
Съемки специального эпизода «Друзей» начнутся в августе 21:51
Журналисты раскрыли личность актера, игравшего депутата Виталия Наливкина 21:36
Экзистенциальная дилемма шимпанзе в новом клипе от Everything Everything 21:04
Telegram разблокировали, к Петербургу приплыли дельфины и другие новости дня 20:55 Дайджест
Doves выпустили первый сингл за 11 лет 20:26
Собянин: поправка об «обнулении сроков Путина» обеспечит политическую стабильность 20:04
Xbox/YouTube Выход Cyberpunk 2077 вновь перенесли
Выход Cyberpunk 2077 вновь перенесли 19:48
В Москве первым добровольцам ввели вакцину от коронавируса 19:37
В Японии выпустят съедобные блокноты и маркеры со вкусом кофе 19:23
В сети появился первый трейлер сериала «Проклятая» 19:07
Граймс объединилась с тикток-звездой Ashnikko в новом клипе «Cry» 19:00
Unsplash / Alexander Popov Павел Пепперштейн, Скотт Маккуайр и другие обсудят жизнь после пандемии на конференции «Город после»
Павел Пепперштейн, Скотт Маккуайр и другие обсудят жизнь после пандемии на конференции «Город после» 18:37
«Мертвые души» и «Алые паруса»: MyBook и Demeter представили коллекцию ароматов по мотивам классики 18:31
Умерла британская певица Вера Линн. Ее называли символом надежды во время Второй мировой 18:19
«РКН просто сам договорился с прокуратурой»: 10 комментариев о разблокировке Telegram 17:58
В Финском заливе у границы Петербурга появились дельфины. Последний раз такое было в 1935 году 17:47
IKEA займется производством электроэнергии в Австралии 17:44
Funk Turkey/YouTube Ютьюбер создал фейк-песню Nirvana при помощи ИИ
Ютьюбер создал фейк-песню Nirvana при помощи ИИ 17:31
Посмотрите новый клип Maruv «I Want You» 17:20
Отключить рекламу

В Японии выпустят съедобные блокноты и маркеры со вкусом кофе

Сегодня в 19:23

Японская компания Ainz Co., Ltd. выпустит съедобные блокноты и маркеры со вкусом кофе. Об этом сообщило издание Gizmodo.

Производитель считает, что это сможет поспособствовать переработке печатного сырья. Кроме того, удовлетворит потребность людей в снэках — привычных чипсах, шоколадках и печенье.

Что именно добавят в бумагу, чтобы сделать ее съедобной, в компании не раскрывают. Зато отмечают, что бумага будет тем вкуснее, чем больше на ней будет написано — специальным маркером с кофейным вкусом.

Дата выхода съедобных письменных принадлежностей пока не называется.

Ранее в Ирландии изобрели съедобные стаканчики и трубочки для коктейлей. Они могут заменить одноразовые аналоги из пластика. А в Гонконге смастерили съедобный радиоуправляемый самосвал.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
вестерн
Омерзительная восьмерка
Восьмой фильм Квентина Тарантино — жестокая историческая пьеса с политическим конфликтом и кровью, разыгранная в сарае
рок
«Космонавт Online»: «Торба-на-Круче» (онлайн-трансляция)
Сентиментальный рок о любви и погодных явлениях
перформанс
CloudMe (онлайн-трансляция)
Онлайн-спектакль в духе перформансов Марины Абрамович
видео
Doker Week (онлайн-трансляция)
Фестиваль документалок в онлайне
классика
The Concertgebouworkest. Семен Бычков (онлайн-трансляция)
Главный нидерландский оркестр с лайв-меланхолией Чайковского
рок
The Hatters (онлайн-трансляция)
Цыганское фолк-кабаре с мощными танцевальными номерами
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить