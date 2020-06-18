В Японии выпустят съедобные блокноты и маркеры со вкусом кофе

Производитель считает, что это сможет поспособствовать переработке печатного сырья. Кроме того, удовлетворит потребность людей в снэках — привычных чипсах, шоколадках и печенье.

Японская компания Ainz Co., Ltd. выпустит съедобные блокноты и маркеры со вкусом кофе. Об этом сообщило издание Gizmodo.

Что именно добавят в бумагу, чтобы сделать ее съедобной, в компании не раскрывают. Зато отмечают, что бумага будет тем вкуснее, чем больше на ней будет написано — специальным маркером с кофейным вкусом.

Дата выхода съедобных письменных принадлежностей пока не называется.

Ранее в Ирландии изобрели съедобные стаканчики и трубочки для коктейлей. Они могут заменить одноразовые аналоги из пластика. А в Гонконге смастерили съедобный радиоуправляемый самосвал.