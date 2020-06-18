В Москве первым добровольцам ввели вакцину от коронавируса

В Сеченовском университете Минздрава России в Москве первым 18 добровольцам ввели вакцину от коронавируса, разработанную центром имени Гамалеи. Об этом пишет «Интерфакс».

Всего в исследовании вакцины, стартовавшем в университете, принимают участие 38 добровольцев, среди них мужчины и женщины от 18 до 65 лет. Оставшиеся 20 человек, согласно плану, получат вакцину на следующей неделе. Добровольцы будут находиться в стационаре Научно-практического центра интервенционной кардиоангиологии в течение 28 дней, за ними будут наблюдать врачи и специалисты по клиническим исследованиям.

«Нам крайне важно исследовать, насколько эффективно вырабатывается иммунитет. Если после введения вакцины оставить человека в его обычной среде, то в условиях пандемии сохранится высокий риск заражения COVID и впоследствии нельзя будет сказать, чем вызвано появление иммунитета — заболеванием или вакциной. Для этого добровольцы находятся в течение 28 дней в стационаре, где они изолированы от других социальных контактов», — рассказал директор института Вадим Тарасов.

Следить за здоровьем добровольцев будут и после выхода из стационара, добавил Тарасов. Итоги испытания вакцины подведут к августу. После этого министерство оценит результаты и решит, можно ли применять вакцину для населения.

О введении вакцины 18 добровольцам в госпитале Бурденко также заявило Минобороны. Они не испытывают побочных эффектов, а их здоровье в порядке, уточняют в министерстве.

Вчера стало известно о старте испытаний вакцины от коронавируса в России. Сообщалось, что в тестировании будет участвовать препарат в двух формах — жидкой и лиофилизированной. Вакцина в форме раствора для внутримышечного введения применяется в госпитале Бурденко, а другая, в виде порошка для приготовления раствора для внутримышечного введения, — в Сеченовском университете, уточнили в Минздраве.