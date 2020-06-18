«Мертвые души» и «Алые паруса»: MyBook и Demeter представили коллекцию ароматов по мотивам классики

Каждый из ароматов подобран так, чтобы передать настроение литературного произведения. Так, «Алые паруса» пахнут соленым океаном, «Герой нашего времени» — горным воздухом Кавказа, «Алиса в стране чудес» — чаем «Эрл Грей», а «Мертвые души» — смесью белых цветов с нюансом красного дерева и восточным ковром.

Среди книг, вдохновивших парфюмеров, — « Анна Каренина », «Милый друг», «Гордость и предубеждение», «Собор Парижской Богоматери», «Преступление и наказание», «Ромео и Джульетта», «Вишневый сад» и «Ярмарка тщеславия».

Книжный сервис MyBook и парфюмерный бренд Demeter выпустили коллекцию ароматов, посвященную классическим произведениям литературы, сообщили « Афише Daily » в пресс-службе MyBook. В нее вошли 14 композиций.

«В нашей стране проживает большое количество книголюбов. Именно для таких пишущих, читающих и просто любящих этот жанр творчества поклонников мы и подготовили историю, дающую новый опыт приобщения к чтению», — рассказала Лилия Гараева, директор по развитию «Библиотеки ароматов» Demeter.

Коллекцию можно купить на сайте «Библиотеки ароматов» до 27 июня.

Ранее в продажу поступили ароматы Demeter, вдохновленные ощущениями от концертов. Кроме того, Byredo выпустил парфюм, посвященный переходному возрасту, а Burger King — духи с запахом дыма и шашлыка.