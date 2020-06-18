IKEA займется производством электроэнергии в Австралии

Шведская компания IKEA займется производством электроэнергии, сообщает Bloomberg. Для этого ретейлер планирует разместить солнечные панели на крышах гипермаркетов.

Пилотный проект развернется в Австралии, где на одном из магазинов вскоре появятся солнечные панели. Их работа позволит полностью обеспечить магазин электричеством.

«Мы приспосабливаем наши коммерческие объекты для производства чистой энергии. По сути, мы станем производителем электричества», — рассказал изданию гендиректор IКЕА в Австралии Ян Гардберг.

Проект реализуется в партнерстве с местными властями, но детали его еще неизвестны.

К 2025 году IKEA намерена полностью перейти на использование альтернативных источников энергии. В дальнейшем компания сможет продавать электричество.

IKEA не впервые инвестирует в альтернативные источники энергии. Производитель занимается этим на протяжении более чем 10 лет. За это время Ingka Group, которой принадлежит IKEA, вложила 2,5 млрд евро в строительство солнечных и ветряных электростанций.