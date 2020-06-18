В Финском заливе у границы Петербурга появились дельфины. Последний раз такое было в 1935 году

В Финском заливе, недалеко от Петербурга, на днях заметили группу из шести дельфинов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Водных млекопитающих в заливе 14 июня наблюдали с берега в поселке Приветнинское Выборгского района Ленинградской области. Первыми дельфинов заметили дети.

Сообщается, что 11 июня дельфинов видели в Финском заливе, вблизи финского города Ловийса, а спустя несколько дней их заметили уже на российской территории, в 100–300 метрах от суши, в Приветненском, почти на границе с Петербургом.