В Финском заливе у границы Петербурга появились дельфины. Последний раз такое было в 1935 году

В Финском заливе, недалеко от Петербурга, на днях заметили группу из шести дельфинов. Об этом сообщает «Интерфакс».
Водных млекопитающих в заливе 14 июня наблюдали с берега в поселке Приветнинское Выборгского района Ленинградской области. Первыми дельфинов заметили дети.
Сообщается, что 11 июня дельфинов видели в Финском заливе, вблизи финского города Ловийса, а спустя несколько дней их заметили уже на российской территории, в 100–300 метрах от суши, в Приветненском, почти на границе с Петербургом.
Специалисты сообщают, что в последний раз в границах Петербурга дельфинов наблюдали в 1935 году — тогда один беломордый дельфин погиб недалеко от поселка Репино.
В марте после того, как в Италии объявили карантин, а вода в городских каналах Венеции стала гораздо чище, туда вернулись белые лебеди и рыба. В фейсбуке даже появилось тематическое сообщество Venezia Pulita, «Чистая Венеция», куда венецианцы выкладывают свои фотографии возвращения дикой природы в город.