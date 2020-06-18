Ютьюбер создал фейк-песню Nirvana при помощи ИИ

Ютьюб-блогер Funk Turkey создал при помощи искусственного интеллекта фейковую песню Nirvana. Она получила название «Smother» и длится около трех минут.

Как пояснил Funk Turkey в описании видео, для создания трека он использовал базу песенных текстов Genius Lyrics. На их основе был написан новый текст в стиле Nirvana. В этом блогеру помогла цепь Маркова — модель, описывающая последовательность случайных событий, где вероятность каждого следующего события зависит от предыдущего.

«Вся музыка и вокал исполнены, смикшированы и обработаны мной, на моей кухне, на сверкающем красном дешевом Stratocaster, дерьмовом микрофоне и старой копии Pro Tools», — пояснил Funk Turkey.