Посмотрите новый клип Maruv «I Want You»

По словам исполнительницы, песня была записана еще полтора года назад, однако тогда певица приняла решение не выпускать ее. Теперь трек все-таки опубликовали, потому что, как заявила Maruv, «такую песню просто нельзя было оставлять в архивах надолго».

«На этом, конечно, не остановимся, мы с Boosin постоянно записываем что‑то новое и для меня, и для других проектов — так что впереди нас ждет много нового. Миша — это человек, который постоянно помогает мне развиваться: он научил меня пользоваться Logic и объяснил азы написания аранжировок. Мы круто друг друга понимаем, поэтому и работать вместе очень классно», — рассказала Maruv.

Мини-альбом певицы «Hellcat Story» из четырех треков вышел в ноябре 2019 года. Вдохновением для альбома послужила повесть украинской писательницы Ольги Кобылянской «В воскресенье утром рано зелье копала». «Афиша Daily» тогда поговорила с Maruv о бедных временах, надоедливых фанатах и особенностях языка.