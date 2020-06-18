В Москве неизвестный забаррикадировался в квартире с женщиной и двумя детьми и открыл стрельбу

В Москве, в жилом доме на улице Приорова, неизвестный мужчина забаррикадировался в квартире с женщиной и двумя детьми и открыл стрельбу. Об этом сообщает ТАСС.

СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишут, что в результате стрельбы погибли четыре человека: мужчина застрелил свою бывшую сожительницу, двоих ее детей, а потом покончил с собой. По другим данным, погибли две женщины, ребенок и мужчина. Официально информация пока не подтверждена.

По предварительным данным, квартиру, в которой произошло массовое убийство, полиции пришлось брать штурмом.