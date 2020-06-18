Испанский оперный театр откроется после карантина. Концертом для растений!

В понедельник, 22 июня, оперный театр Лисео в Барселоне примет первых слушателей после карантина. Но им не понадобятся маски и перчатки, ведь наслаждаться струнным квартетом Пуччини будут не люди, а 2292 растения в горшках.

Как пишет The Guardian, выступление будет называться «Концерт для биоцена». Люди также смогут посмотреть его, но только онлайн — на ютьюб-канале театра.

Идея концерта принадлежит испанскому концептуальному художнику Эудженио Ампудии. По его словам, цель проекта — показать, как пандемия COVID-19 заставила людей покинуть общественные пространства.

«В то время, как значительная часть человечества заперлась в замкнутых пространствах и отказалась от передвижений, природа прокралась и заняла места, которые мы освободили», — заявил он.

После концерта все растения подарят работникам здравоохранения в знак благодарности за их борьбу с распространением инфекции.