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«Give a Little»: посмотрите новый клип британской соул-певицы Эго Эллы Мэй

Илья Голубев
Сегодня в 15:18

Британская неосоул-певица Эго Элла Мэй выпустила клип на сингл «Give a Little» со своего грядущего дебютного альбома «Honey for Wounds», релиз которого запланирован на 26 июня.

«Что ж, вот он — альбом, настоящий альбом от сердца, специально для вас. Исцеляющая музыка! Я так рада служить таким образом. Люблю вас всех, и спасибо большое за бесконечное терпение», — анонсировала дату релиза сама певица.

Хотя этот альбом станет для Эго Эллы Мэй дебютным, в прошлом году у нее уже выходил полноформатный релиз, только в жанре антологии — «So Far».

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