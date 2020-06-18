«Give a Little»: посмотрите новый клип британской соул-певицы Эго Эллы Мэй

Британская неосоул-певица Эго Элла Мэй выпустила клип на сингл «Give a Little» со своего грядущего дебютного альбома «Honey for Wounds», релиз которого запланирован на 26 июня.

«Что ж, вот он — альбом, настоящий альбом от сердца, специально для вас. Исцеляющая музыка! Я так рада служить таким образом. Люблю вас всех, и спасибо большое за бесконечное терпение», — анонсировала дату релиза сама певица.