Военная техника испортила асфальт на Тверской улице во время репетиции парада Победы

Обычно на гусеницы тяжелой военной техники на парадах надевают специальные резиновые накладки, чтобы они не повредили дорожное покрытие, однако, как утверждают очевидцы, накладки использовали не на всех машинах.

Во время репетиции парада ко Дню Победы в центре Москвы тяжелая техника, по словам очевидцев, серьезно повредила асфальт на Тверской улице.

Парад Победы на Красной площади в Москве начнется в 10.00 24 июня. Мэр Сергей Собянин призвал москвичей остаться в этот день дома и посмотреть мероприятие по телевизору (но на всякий случай мы писали, какие улицы перекроют в этот день для движения).

Ранее из‑за пандемии коронавируса как минимум десять крупных городов отказались проводить собственный парад Победы в этот день и решили перенести его на другие дни.