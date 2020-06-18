Zoom начнет шифровать бесплатные звонки

Сервис групповых видеозвонков Zoom передумал шифровать звонки только на платных аккаунтах — в компании пообещали, что обеспечат безопасность связи всем пользователям. Об этом пишет The Next Web.

В сообщении компании говорится, что Zoom будет осуществлять сквозное шифрование при звонках как с платных, так и с бесплатных аккаунтов. Пользователям необходимо будет верифицировать свои телефонные номера, чтобы «получить доступ к максимальному уровню безопасности».

Представитель Zoom отметил, что тестирование сквозного шифрования всех звонков начнется в июле.

Издание отмечает, что такое решение могло быть принято под давлением других участников рынка. Ранее фонды Mozilla, Electronic Frontier Foundation (EFF) и тысячи пользователей направили Zoom открытое письмо, в котором призвали компанию не превращать «безопасность и конфиденциальность в роскошь».

Две недели назад глава компании Эрик Юань заявил, что Zoom добавит сквозное шифрование данных для пользователей с платной подпиской и будет сотрудничать с ФБР и правоохранительными органами для поиска преступников.

Решение руководства компании объяснялось тем, что недобросовестные пользователи — тролли, спамеры, пранкеры и преступники — используют в основном бесплатные аккаунты для своей деятельности в Zoom.