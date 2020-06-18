Актера, играющего роль вымышленного депутата Наливкина, арестовали на пять суток

В городе Уссурийске суд на пять суток арестовал актера, исполняющего роль вымышленного депутата Виталия Наливкина. Ему вменяют ч. 2 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство), сообщает «МБХ-медиа» со ссылкой на Андрея Клочкова, автора серии роликов о Наливкине.

«За ним просто приехали, забрали в отдел, посадили в камеру, на следующее утро отвезли на суд и впаяли пять суток. Наша полиция по этому поводу старательно отмалчивается, никак это не комментирует. Потому что сразу всем станет ясно, что они решили таким образом отыграться», — рассказал Клочков.

Он также утверждает, что актера (имя которого не раскрывается) задержали 15 июня якобы за нецензурную брань на публике, а уже на следующий день ему назначили пять суток ареста.

Ранее полиция Уссурийска начала проверку пародийного видеоролика о задержании некоего подполковника, прятавшего дома «сотни килограммов денег». Это видео — один из эпизодов серии юмористических выпусков новостей о вымышленном депутате Наливкине), который решает проблемы избирателей неочевидными способами.