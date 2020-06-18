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Павел Дуров призвал не устанавливать приложения из App Store и Google Play

Анастасия Цой
Сегодня в 15:50

Основатель Telegram Павел Дуров призвал не устанавливать приложения из App Store и Google Play. Он раскритиковал компании из‑за комиссии в 30%, которую они берут с покупок в мобильных приложениях, установленных с их помощью.

«Apple и Google навязывают безумный налог в 30% на все цифровые товары, продаваемые на каждом мобильном телефоне в мире. Результат — пользователи платят по более высоким ценам, стартапы и целые индустрии разрушаются или никогда не появляются. Регуляторы игнорируют этот абсурд 10 лет», — написал Дуров.

Он предложил устанавливать приложения напрямую или через альтернативные магазины, а также добавил, что несколько лет пользуется телефонами на Android, потому что эта операционная система позволяет устанавливать сторонние приложения. Однако сейчас, по его словам, Google пытается усложнить этот процесс.

Таким образом Дуров отреагировал на сообщение о том, что Apple пригрозила удалить из App Store новый почтовый сервис Hey, если разработчики не добавят возможность оплатить подписку непосредственно в приложении, а не на сайте.

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