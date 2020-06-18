В России из‑за коронавируса умерли 489 медиков

С начала эпидемии новой коронавирусной инфекции от нее умерли 489 российских медиков. Об этом рассказала глава Росздравнадзора Алла Самойлова .

«К сожалению, более 7500 человек на сегодняшний день погибли, 489 [человек] — это медицинские работники».

В пресс-службе Росздравнадзора позже заявили, что глава ведомства Алла Самойлова говорила о неофициальной статистике смертности: «речь шла о данных, циркулирующих в сети интернет».

По данным Минздрава на конец мая 2020 года, в России с начала эпидемии умер 101 медик. В «Списке памяти», в котором сами врачи собирают неофициальные данные о смерти своих коллег, в настоящее время 444 фамилии.

18 июня в России зафиксировано 7790 новых случаев коронавируса. За все время выздоровели более 313 тыс. пациентов с COVID-19. За сутки умерли 182 человека. За все время — 7660 человек. Всего в стране зафиксирован 561 091 заболевший.