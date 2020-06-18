Комитеты Совета Федерации не поддержали идею сократить новогодние праздники в 2021 году

Ни один из комитетов Совета Федерации, в том числе комитет по конституционному праву, не поддержал законопроект о сокращении новогодних праздников в 2021 году из‑за режима самоизоляции. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на председателя комитета Андрея Клишаса.
Сенатор добавил, что такое решение принято потому, что предложение «ограничивает конституционные права на отдых и нарушает установленные законодательством гарантии».
Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов 16 июня предложил сократить новогодние каникулы до четырех дней: с 1 по 3 января с дополнительным выходным 7 января. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что укороченные каникулы помогут компенсировать нерабочие дни, введенные из‑за пандемии COVID-19.