Комитеты Совета Федерации не поддержали идею сократить новогодние праздники в 2021 году

Ни один из комитетов Совета Федерации , в том числе комитет по конституционному праву, не поддержал законопроект о сокращении новогодних праздников в 2021 году из‑за режима самоизоляции. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на председателя комитета Андрея Клишаса .

«Вчера обсуждали инициативу одного из наших коллег сократить новогодние праздники. И большинство сенаторов высказались категорически против этого предложения. То есть ни один из комитетов СФ не поддерживает это предложение»

Сенатор добавил, что такое решение принято потому, что предложение «ограничивает конституционные права на отдых и нарушает установленные законодательством гарантии».

Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов 16 июня предложил сократить новогодние каникулы до четырех дней: с 1 по 3 января с дополнительным выходным 7 января. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что укороченные каникулы помогут компенсировать нерабочие дни, введенные из‑за пандемии COVID-19.