Алексей Навальный в шутку призывает голосовать за поправки в Конституцию в клипе на песню 6ix9ine

«Общеизвестно, что тем, у кого есть больше миллиона подписчиков в инстаграме, платят от миллиона рублей и выше за призывы пойти на «голосование». Я тоже не удержался и согласился записать ролик об этом. Чтобы получить по двойному тарифу, у меня не просто фото с текстом, а клип. Рэп-композиция», — написал Навальный.

Оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал в инстаграме видео, сделанное с помощью технологии дипфейк. В нем он вместо рэпера 6ix9ine появляется в клипе на совместный трек с Ники Минаж «Trollz».

Для тех, кто не знает английского языка, политик перевел текст трека:

«Пацаны, приходите голосовать.

Чики, верьте: это честные выборы, *****-копать.

Путин не обнулится, не останется вечно, как старый гриб.

Голосование такое же настоящее, как этот клип».

В комментариях к посту он также написал: «Голосуйте за поправки! Ольга Бузова и Евгений Плющенко не могут ошибаться!»

Недавно в инстаграме Евгения Плющенко появился ролик, посвященный поправкам к Конституции. В нем снялись он сам, его жена Яна Рудковская и их сын. После этого Навальный назвал Плющенко и Рудковскую «алчными и бессовестными родителями». Фигурист ответил ему, предложив разобраться по-мужски.

Комик Илья Соболев сделал пародию на агитационный ролик Плющенко и Рудковской. Посмотреть его можно здесь.

С рекламой голосования по поправкам к Конституции связано уже несколько скандалов. Сначала Федеральное агентство новостей выпустило ролик, в котором важность голосования объяснялась через высмеивание карикатурного персонажа-гея. Актер, сыгравший его, заявил, что «это всего лишь персонаж», а сам он будет голосовать против поправок.

Еще один агитационный ролик выпустил RT. В нем снялись актер Иван Охлобыстин, худрук Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой, фигуристка Аделина Сотникова и многие другие. Но особенно пользователей социальных сетей заинтересовало появление в видео дизайнера Артемия Лебедева, который говорил, что не участвует «ни в каких политических передрягах». Позже он заявил, что его обманули: якобы изначально текст поправок был другой.

Недавно ютьюб-блогерка Екатерина Конасова рассказала, что ей предложили сделать рекламу голосования по поправкам к Конституции. «Нужно было объяснить всем доступным языком, что поправки — это не зло, а благое дело», — сказала она. Цена, по ее словам, начиналась от миллиона рублей.