Radiohead выпустят фирменный пазл

«Скучно? Нечем заняться? Все надоело? По ТВ ничего нет. Хватит этого! Что будешь делать? Тебе нужен пазл. Подробнее, подробнее! Пазл от Radiohead. У него много, много кусочков? Тысяча. Это правда сложно и займет кучу времени? Ну, наверное, да. Звучит отлично! Он дорогой? Зависит от твоего бюджета. Есть ли возможность, что мне снова станет скучно, когда я его соберу? Да, скорее всего. Потрясающе!!!», — гласит короткое описание головоломки от самих Radiohead.

Группа Radiohead запустила предзаказ своего фирменного пазла «Radiohead Fragmentary Time Waster» («Периодическое убийство времени от Radiohead»). У него тысяча кусочков, стоит он 35 долларов (примерно 2400 рублей), а в продажу должен поступить 24 августа.

«Одна тысяча маленьких кусочков, которые должны быть аккуратно соединены в правильном и одобренном порядке, чтобы вам открылось полное изображение. Это не будет просто. Это и не должно быть просто. Это будет просто. Это должно быть просто», — гласит коробка с пазлом.

В прошлом году Radiohead выложили черновики времен альбома «OK Computer», после того как архив с ними появился в сети. Всего группа опубликовала более 16 часов неизданных треков, ранних версий уже известных песен и просто набросков. Николай Овчинников послушал почти все и объяснил, в чем значимость этих записей и что из них стоит послушать.