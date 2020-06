Бедные английские улицы в новом клипе от The Streets

Британский рэп-проект The Streets выпустил видео к треку «I Wish You Loved You As Much As You Love Him» с грядущего микстейпа группы, релиз которого запланирован на июль.

В апреле The Streets и австралийские психоделик-рокеры Tame Impala выпустили совместный трек «Call My Phone Thinking I’m Doing Nothing Better» о социальной изоляции. Эта песня также войдет в июльский микстейп «None of Us Are Getting Out of This Life Alive». Подробнее о работе над ним вы можете узнать из 20-минутного документального фильма.