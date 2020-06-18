перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Radiohead выпустят фирменный пазл 11:08
В России за сутки выявлено 7790 случаев коронавируса 11:00
Илья Соболев/YouTube Илья Соболев снял пародию на ролик про поправки в Конституцию от Евгения Плющенко и Яны Рудковской
Илья Соболев снял пародию на ролик про поправки в Конституцию от Евгения Плющенко и Яны Рудковской 10:45
Бедные английские улицы в новом клипе от The Streets 10:33
Cypress Hill выступят в VR-формате с 360-градусным обзором 10:12
17 июня в Москве и Петербурге стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений 10:10
Журналист «Дождя» сообщил о фальсификациях на голосовании по Конституции. К нему пришла полиция 8:59
klimkin/Pixabay Bloomberg: ветеранов, которых посадят с Путиным на параде Победы, отправили на карантин
Bloomberg: ветеранов, которых посадят с Путиным на параде Победы, отправили на карантин Вчера в 23:53
Новый главред «Ведомостей» запретил публиковать материалы без согласования с ним Вчера в 23:41
Ученые: в нашей галактике может существовать более 30 разумных цивилизаций Вчера в 23:30
Социолог Белановский: 72% россиян против проведения парада Победы Вчера в 22:48
Twitter запустил голосовые сообщения. Теперь твит можно наговорить Вчера в 22:11
Письмо Ван Гога и Гогена о посещении борделей продали на аукционе за 210 тыс. евро Вчера в 21:45
Flickr/TechCrunch Павел Дуров обвинил Facebook и Instagram в мошеннической рекламе от своего имени
Павел Дуров обвинил Facebook и Instagram в мошеннической рекламе от своего имени Вчера в 21:26
Сроки по петербургскому делу «Сети», новый сериал Серебренникова и другие новости дня Вчера в 20:40 Дайджест
К петербургской блогерке, которую травили из‑за цвета кожи, пришли из прокуратуры Вчера в 20:18
Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану Вчера в 20:18
Концерты Майкла Кивануки в Москве и Петербурге перенесли на 2021 год Вчера в 19:28
Facebook позволит пользователям отключать политическую рекламу Вчера в 19:25
Сайт Президента России Из‑за репетиций парада Победы в Москве перекроют десятки улиц
Из‑за репетиций парада Победы в Москве перекроют десятки улиц Вчера в 19:08
Отключить рекламу

Cypress Hill выступят в VR-формате с 360-градусным обзором

Илья Голубев
Сегодня в 10:12

Ветераны хип-хопа Cypress Hill выступят в пятницу, 19 июня, в Лос-Анджелесе — концерт будет снят по технологии видео с обзором 360 градусов, а посмотреть его можно будет онлайн, в мобильном VR-приложении MelodyVR. Те, кто пропустит прямой эфир, смогут купить запись после 25 июня.

«Мы согласились сразу, как только нам предложили снова выступить перед своими фанатами. Мы точно хотели бы подарить уникальный опыт персонального шоу», — рассказали сами рэперы. В сетлисте классические хиты Cypress Hill, например, «How I Could Just Kill a Man» или «Insane in the Brain».

Группа Cypress Hill собралась в 1988 году, с тех пор музыканты выпустили девять полноформатных альбомов (последний из них, «Elephants on Acid», вышел осенью прошлого года). В апреле прошлого года Cypress Hill получили звезду на Аллее славы в Лос-Анджелесе.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
вестерн
Омерзительная восьмерка
Восьмой фильм Квентина Тарантино — жестокая историческая пьеса с политическим конфликтом и кровью, разыгранная в сарае
рок
«Космонавт Online»: «Торба-на-Круче» (онлайн-трансляция)
Сентиментальный рок о любви и погодных явлениях
перформанс
CloudMe (онлайн-трансляция)
Онлайн-спектакль в духе перформансов Марины Абрамович
видео
Doker Week (онлайн-трансляция)
Фестиваль документалок в онлайне
классика
The Concertgebouworkest. Семен Бычков (онлайн-трансляция)
Главный нидерландский оркестр с лайв-меланхолией Чайковского
рок
The Hatters (онлайн-трансляция)
Цыганское фолк-кабаре с мощными танцевальными номерами
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить