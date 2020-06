Cypress Hill выступят в VR-формате с 360-градусным обзором

Ветераны хип-хопа Cypress Hill выступят в пятницу, 19 июня, в Лос-Анджелесе — концерт будет снят по технологии видео с обзором 360 градусов, а посмотреть его можно будет онлайн, в мобильном VR-приложении MelodyVR. Те, кто пропустит прямой эфир, смогут купить запись после 25 июня.

«Мы согласились сразу, как только нам предложили снова выступить перед своими фанатами. Мы точно хотели бы подарить уникальный опыт персонального шоу», — рассказали сами рэперы. В сетлисте классические хиты Cypress Hill, например, «How I Could Just Kill a Man» или «Insane in the Brain».