Журналист «Дождя» сообщил о фальсификациях на голосовании по Конституции. К нему пришла полиция

К редакции телеканала «Дождь» в ночь на 18 июня подошли четыре мужчины, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов — они хотели поговорить с корреспондентом Антоном Баевым о его статье о возможных готовящихся фальсификациях на голосовании по поправкам к Конституции с помощью незарегистрированных сим-карт.

После этого к редакции приехали еще двое полицейских, которые переписали паспортные данные Баева и заявили, что им нужны от него пояснения, но не объяснили, по поводу чего. По словам шеф-редактора «Дождя» Дмитрия Еловского, поговорившего с полицейскими, они получили запрос от властей на изучение материала Баева и поиски людей, ответственных за продажу сим-карт.