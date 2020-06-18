Журналист «Дождя» сообщил о фальсификациях на голосовании по Конституции. К нему пришла полиция

К редакции телеканала «Дождь» в ночь на 18 июня подошли четыре мужчины, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов — они хотели поговорить с корреспондентом Антоном Баевым о его статье о возможных готовящихся фальсификациях на голосовании по поправкам к Конституции с помощью незарегистрированных сим-карт.
После этого к редакции приехали еще двое полицейских, которые переписали паспортные данные Баева и заявили, что им нужны от него пояснения, но не объяснили, по поводу чего. По словам шеф-редактора «Дождя» Дмитрия Еловского, поговорившего с полицейскими, они получили запрос от властей на изучение материала Баева и поиски людей, ответственных за продажу сим-карт.
Антон Баев рассказал, что некие люди занимаются раздачей сим-карт для фальсификаций на электронном голосовании по поправкам к Конституции. Журналисту отправили 25 сим-карт и таблицу с личными данными московских пенсионеров — все это следовало использовать для регистрации аккаунтов на сайте mos.ru и участия в голосовании по поправкам.
Раздают сим-карты и данные пенсионеров в мессенджерах. За регистрацию одного аккаунта платят 75 рублей, еще 50 заплатят за отданный в поддержку поправок голос. Люди, которые раздают сим-карты и личные данные пенсионеров, не объяснили, откуда они их взяли.