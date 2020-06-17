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Bloomberg: ветеранов, которых посадят с Путиным на параде Победы, отправили на карантин

Вчера в 23:53

Ветеранов Великой Отечественной войны, которые на параде Победы будут сидеть на одной трибуне с Владимиром Путиным, отправили на двухнедельных карантин, пишет Bloomberg со ссылкой на двух чиновников, знакомых с подготовкой парада.

Около 80 ветеранов были направлены в подмосковный санаторий, где они пробудут вплоть до парада Победы 24 июня. Прямо оттуда их отвезут на дезинфицированном транспорте на Красную площадь, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Сопровождать ветеранов будут проверенные на коронавирус люди, которых обяжут надеть маски и перчатки. На трибуне их рассадят через два кресла — такая дистанция позволит ветеранам снять маску во время парада, а после — надеть ее вновь, отметила Попова.

Трибуны также планируется дезинфицировать. По словам источников Bloomberg, повышенные меры предосторожности направлены на защиту президента, а также самих ветеранов от коронавируса.

Парад Победы на Красной площади начнется в 10 утра 24 июня. Мэр Сергей Собянин призвал москвичей остаться в этот день дома и посмотреть мероприятие по телевизору. Из‑за пандемии коронавируса как минимум десять крупных городов отказались проводить парад Победы.

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