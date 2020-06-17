Социолог Белановский: 72% россиян против проведения парада Победы

Независимые исследователи-социологи из «Группы Белановского» провели опрос, посвященный отношению россиян к военному параду на Красной площади.

Согласно результатам, 72% граждан выступают против его проведения и только 15% считают, что парад проводить необходимо как дань уважения ветеранам и традициям.

Среди аргументов против парада респонденты указывали «устаревшую попытку власти объединить народ при помощи былых побед» (62%) и неуместность демонстрации военной мощи в современном мире (21%).

По мнению более половины опрошенных, отмечать День Победы нужно, обеспечивая достойную старость ветеранам.

Среди респондентов старше 75 лет противников парада оказалось еще больше, чем в целом по стране — 89% участников опроса высказались против его проведения. 95% опрошенных считают парад устаревшей попыткой властей сплотить народ при помощи былых побед.

В опросе приняли участие 2167 человек в возрасте от 20 до 82 лет. Исследование проводилось при помощи гугл-опросника с 20 мая по 5 июня 2020 года.

Прошлое исследование Белановского, которое говорит о возможных новых протестах в России, также проводилось при помощи гугл-опросника. Тогда подобную методологию раскритиковал замдиректора «Левада-центра» Денис Волков.

«Интернет-опросы в России нерепрезентативны. Если их проводить, то нужно выстраивать специальную панель, учитывать возраст респондентов, их место жительства, доход — то есть формировать выборку, которая бы отвечала параметрам населения в целом. Здесь же опрос друзей и «друзей друзей», — отмечал Волков.