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Письмо Ван Гога и Гогена о посещении борделей продали на аукционе за 210 тыс. евро

Семён Гудошников
Сегодня в 21:45

Письмо Ван Гога и Гогена о посещении борделей ушло с молотка на торгах в парижском аукционном доме Drouot. Как пишет Би-би-си, его за 210 тыс. евро (16,5 млн рублей) приобрел Фонд Винсента Ван Гога. С октября 2020 года оно будет выставлено в музее художника в Амстердаме.

Письмо, датированное 1–2 ноября 1888 года, было написано Ван Гогом и Гогеном и адресовано их другу, французскому живописцу Эмилю Бернару. В нем художники на четырех страницах описывают свою совместную творческую работу во французском городе Арль.

Из документа, в частности, следует, что Гоген и Ван Гог были уверены, что руководят «великим ренессансом искусства». Есть там и такие строчки: «А теперь, кое‑что, что тебя заинтересует. Мы совершили несколько экскурсий в бордели и, вероятно, теперь будем постоянно ходить туда, чтобы работать».

Письмо было написано за несколько недель до ссоры художников из‑за противоречий во взглядах на искусство. Ван Гог напал на своего друга с бритвой, пока тот спал: к счастью, Гоген вовремя проснулся. В ту же ночь Ван Гог отрезал себе мочку уха, после чего попал в психиатрическую больницу. Через пару лет художник покончил с собой.

О планах продать письмо на аукционе стало известно в начале июня. Ожидалось, что оно уйдет с молотка за 180–250 тыс. евро.

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