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Twitter запустил голосовые сообщения. Теперь твит можно наговорить

Сегодня в 22:11

Сеть микроблогов Twitter запустила новую функцию — голосовые твиты. Об этом сообщается в блоге компании.

Теперь пользователи соцсети смогут записывать голосовые сообщения продолжительностью до 140 секунд. Они будут доступны в ленте вместе с привычными твитами.

Пока нововведением могут воспользоваться только владельцы устройств на iOS. Однако в ближайшее время функцию сделают доступной для всех.

«Иногда 280 знаков недостаточно, и некоторые нюансы разговора могут потеряться при переводе. С этого дня мы тестируем новую функцию, которая добавит человечности в использование Твиттера — ваш собственный голос», — отметили в компании.

Чтобы записать голосовой твит, достаточно нажать специальную кнопку при создании твита и начать говорить. Если 140 секунд окажется недостаточно, Твиттер продолжит записывать новые аудио, которые будут автоматически сформированы в «тред» (последовательность твитов).

Пользователи могут одновременно слушать голосовые твиты и прокручивать ленту.

Ранее стало известно, что Twitter тестирует новую функцию, призванную побудить людей к «более здоровому общению»: соцсеть начала предлагать пользователям прочитать внимательно тексты, которыми те хотят поделиться.

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