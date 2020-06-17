Twitter запустил голосовые сообщения. Теперь твит можно наговорить

Теперь пользователи соцсети смогут записывать голосовые сообщения продолжительностью до 140 секунд. Они будут доступны в ленте вместе с привычными твитами.

Сеть микроблогов Twitter запустила новую функцию — голосовые твиты. Об этом сообщается в блоге компании.

Пока нововведением могут воспользоваться только владельцы устройств на iOS. Однако в ближайшее время функцию сделают доступной для всех.

«Иногда 280 знаков недостаточно, и некоторые нюансы разговора могут потеряться при переводе. С этого дня мы тестируем новую функцию, которая добавит человечности в использование Твиттера — ваш собственный голос», — отметили в компании.