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Павел Дуров обвинил Facebook и Instagram в мошеннической рекламе от своего имени

Федор Кузьмин
Сегодня в 21:26

Глава Telegram Павел Дуров обвинил соцсети Facebook и Instagram в заработке на рекламе мошеннических схем, запускаемых от его имени. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам Дурова, это происходит уже больше года. «Эти мошеннические схемы одобряются модераторами Facebook, получая официальный статус рекламных объявлений и тем самым вводя в заблуждение людей. Среди потерявших деньги в результате этих схем — пожилые люди и пенсионеры», — уточнил миллиардер.

В своей публикации он привел некоторые материалы из российских СМИ, подтверждающих его обвинения (самый поздний датирован 17 июня), а также привел подборку постов в Instagram, использующих «мошеннические объявления от Лжедурова».

«Несмотря на многочисленные жалобы и возмущение пользователей, Facebook и Instagram продолжили продвигать подобные объявления осенью прошлого и весной этого года. Мы неоднократно заявляли о том, что ни я, ни Telegram не предлагают людям способов заработка, однако команда Facebook не прекратила размещать рекламу поддельных проектов, которые прикрываются моим именем», — написал Дуров.

Дуров призвал Facebook «начать ответственно относиться к собственной рекламной платформе до конца недели» и компенсировать пользователям ущерб. В противном случае, заявил глава Telegram, он попросит пользователей Facebook и Instagram сохранять свидетельства мошеннических объявлений, распространяемых модераторами соцсетей, — в будущем они могут быть использованы в суде.

«Ситуация, при которой Facebook более года игнорирует жалобы, зарабатывая на финансовой неопытности пользователей, недопустима. Судя по скорости, с которой команда русскоязычных модераторов Facebook осуществляет политическую цензуру, ресурсов на оценку рекламных объявлений у компании должно быть достаточно», — отметил Дуров.

В начале июня Дуров призвал российские власти разблокировать Telegram (с момента его блокировки в 2018 году прошло больше двух лет). Спустя 11 дней в Госдуму внесли законопроект о разблокировке мессенджера.

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